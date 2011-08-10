За сім місяців на ДЗ пошкоджено понад 600 вантажних вагонів на 5 млн грн.

За сім місяців поточного року через порушення технічних умов виконання вантажних операцій і правил експлуатації у маневровій і поїзній роботі донецькі залізничники виявили 636 випадків пошкоджень вантажних вагонів суміжниками, що на 108 одиниць більше, ніж за відповідний період минулого року.

Як повідомляє прес-служба Донецької залізниці, заподіяний збиток обійшовся промисловцям Донбасу в 5 млн 21 тис. 378 гривень.

Як наголошується в повідомленні, тільки у липні поточного року було відчеплено та направлено на ремонт 102 вагони. Основні підприємства, які допустили пошкодження вагонів у липні:

ТОВ «Техресурс» - 13 вагонів, пред'явлена ​​сума збитку - понад 3 млн грн.; ПАТ ММК ім. Ілліча - 24 вагони на 212 тис. 621 грн; ПАТ Єнакіївський металургійний завод - 8 вагонів на 38 тис. 726 грн; ВАТ МК «Азовсталь» - 7 вагонів на 22 тис. 514 грн.

За даними дороги, на відновлення одного пошкодженого піввагона ДЗ в середньому витрачає близько 2 тис. грн. До того ж на час ремонту вагон на 5-6 днів виводиться з перевізного процесу, що призводить до недоотримання коштів Донецькою залізницею. Як наголошується в повідомленні, компенсації за ремонт пошкодженого вагона незначні порівняно з прибутками, які міг би принести цей вагон в роботі. Як зазначають на дорозі, в кінцевому рахунку, споживацьке ставлення до вагона з боку суміжників знижує навантажувальні ресурси Донецької залізниці. Разом з тим, Донецька залізниця з кожним місяцем нарощує об'ємні показники з перевезення вантажів. На сьогодні середньодобове навантаження становить 415,5 тис. тонн або 6013 вантажних вагонів і спостерігається тенденція до зростання. Тому залізничники наполягають на посиленні вимог до «шкідників», які повинні відшкодовувати не тільки вартість ремонту, але і упущену вигоду за непрацюючий вагон. Залізничники впевнені, що збільшення штрафних санкцій для промислових підприємств буде сприяти кращому ставленню до навантажувальних ресурсів.