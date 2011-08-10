Першу чергу реконструкції проспекту Миколи Бажана у Києві завершать до Дня Незалежності

Першу чергу реконструкції проспекту Миколи Бажана у Києві буде завершено до Дня Незалежності України.

Про це в ході робочого об’їзду Дарницького району заявив голова КМДА Олександр ПОПОВ, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Він зазначив, що першу чергу ремонту проспекту Миколи Бажана (2,5 км) буде завершено до 24 серпня. У ході робіт буде проведено реконструкцію дорожнього полотна, облаштовано пішохідні переходи, велосипедну і тротуарну доріжки, виконано озеленення території, здійснено реконструкцію Харківської площі.

«Під час ремонту використовуються найновіші технології, які дозволять експлуатувати дорогу десятки років. Уже взимку комунальні служби перекладуть інженерні комунікації, а навесні буде завершено 2-гу чергу реконструкції проспекту», – зауважив О.ПОПОВ.