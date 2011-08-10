Експерти прогнозують зростання парку приватних літаків у країнах СНД в 4 рази

За прогнозами експертів, парк приватних повітряних суден у світі до 2030 року збільшиться удвічі - до близько 30 тис. 900 літаків, основне зростання ринку очікується саме у країнах СНД, кількість літаків в яких за прогнозами збільшиться у 4 рази і досягне позначки 1765 одиниць.

Про це йдеться у прес-релізі компанії FL Technics Jets, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, за оцінками експертів компанії FL Technics Jets, у країнах, в яких інтенсивність перельотів є досить низької, а відстані, на які подорожують пасажири, залишаються, як і раніше, достатньо великими, обсяг послуг і можливостей приватних повітряних суден істотно перевершують переваги комерційних суден. Крім того, згідно з останніми статистичними даними, в Африці, Латинській Америці і Східній Європі попит на комфортабельні приватні літаки на 50 місць також зростає.

Якщо оцінювати обсяг ринку, Європа, включаючи Росію і країни СНД, обіймає третю позицію, і за прогнозами цей регіон продемонструє зростання в 17%. На думку експертів компанії FL Technics Jets, в наступні три десятиліття саме у цих трьох регіонах спостерігатиметься найбільший попит на ринках приватної і комерційної авіації.

«Основними чинниками, які стимулюють швидке зростання популярності приватних повітряних суден, мають бути, перш за все, витрати часу і якість послуг», - коментує генеральний директор FL Technics Jets Даріус ШАЛУГА. За його словами, незважаючи на тенденцію зростання популярності приватних повітряних суден, для того, щоб підтримувати безперервний потік пасажирів і авіакомпаній, необхідно і далі збільшувати аеропорти в усьому світі. При цьому необхідно спростити бюрократичні процедури в аеропортах, оскільки це перешкоджає розвитку ринку до нинішнього рівня авіації в Європі і Північній Америці.

«Китай, наприклад, незважаючи на його розмір, має трохи більш як 150 цивільних аеропортів. У нього контрольований повітряний простір, таким чином, цивільним літакам дозволено використовувати обмежену кількість повітряних коридорів, які в основному використовуються комерційними повітряними суднами. Як результат, приватні повітряні судна часто стикаються з необхідністю конкурувати за найзручніші інтервали часу здійснення рейсів. Водночас, значно більш сприятлива ситуація в Росії і країнах СНД, в яких повітряний простір є більш ліберальним, і це дозволяє істотно спростити складні процедури повітряного пересування, а також легше керувати інфраструктурою аеропорту", - пояснив Д.ШАЛУГА.

Довідка УНІАН. FL Technics Jets надає послуги суднам ділової авіації. Працюючи на технічній базі FL Technics, FL Technics Jets пропонує лінійне і базове обслуговування, ремонт кабіни, систем управління двигуном, а також здійснює термінові поставки авіазапчастин для повітряних суден. Операційна діяльність і зростання компанії FL Technics Jets відбувається за підтримки компанії Avia Solutions Group, однієї з провідних груп авіаційної інфраструктури у Східній Європі.

«Avia Solutions Group» - це група компаній, що надають послуги комплексних рішень у сфері цивільної авіації. Фахівці «Avia Solutions Group» надають клієнтам послуги, як на території Литви, так і за кордоном. Компанія вже має представництва в Росії і Україні. У даний час планується відкриття представництва у Казахстані.