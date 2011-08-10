«Укрзалізниця» в липні покращила показники обігу вантажних вагонів майже на 6%

У липні цього року зросла ефективність використання вагонів «Укрзалізниці», про що свідчить збільшення обігу вантажного вагона до липня минулого року на 0,34 доби (105,8%).

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», в середньому один вагон перебував в обігу 5,86 доби, обіг навантаженого вагона в липні 2011 року склав 2,89 доби. Водночас, в липні ц.р. знижено час простою вагону під однією вантажною операцією до планового завдання на 4,09 години, і його виконання становить 35,01 год.

Простій вагона на одній технічній станції в липні ц.р. знижений до плану на 0,74 години, до рівня 2010 року - на 0,57 години і його виконання складає 7,86 годин. Вантажний рейс вагона в липні ц.р. в середньому склав 495,3 км, що більше плану на 0,8%.

За липень 2011 р. також покращені і показники використання локомотивного парку. Зокрема, середньодобовий пробіг локомотива склав 467 км (104,2% до плану та 102,9% - до рівня минулого року). Середньодобова продуктивність - 1309 тис. ткм брутто. Зростання становить 103,1% до плану та 102,6% - до рівня минулого року.