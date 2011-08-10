За п'ять років кількість клієнтських серверів дата-центру ВОЛЯ збільшилася до понад 2000

Кількість клієнтських серверів дата-центру ВОЛЯ, найбільшого українського дата-центру за кількістю абонентів та обсягом послуг, з часу відкриття 5 років тому збільшилася до понад 2000 серверів.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу зі зв`язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

Дата-центр ВОЛЯ відкрився в серпні 2006 року, а вже до кінця 2007 року він вийшов на перше місце серед українських дата-центрів за темпами зростання абонентської бази і обсягами наданих послуг, і зберігає першість сьогодні. У січні 2009 року була введена в експлуатацію друга технічна площадка, що потроїла потенційну ємність дата-центру, яка сьогодні складає більше 10 000 юнітів. Сьогодні тут обслуговуються більше 2000 серверів. За підсумками 2010 року приріст абонентської бази склав більше 38%.

Сьогодні абонентами дата-центр ВОЛЯ є компанії з різних регіонів України. Окрім Києва, чия частка серед користувачів послуги хостингу серверів істотно превалює, топ-6 регіонами, які розміщують сервери в дата-центрі ВОЛЯ, також є: Дніпропетровськ, Вінниця, Харків, Донецьк і Крим. Крім українських компаній і приватних клієнтів, серед абонентів дата-центру представлені і компанії з близького і далекого зарубіжжя, зокрема, клієнти з Росії, Білорусі, Ізраїлю, Швеції, Німеччини, Великобританії, Бельгії та Молдови.

Експерти Дата-центру відзначають, що частка абонентів, які розвивають серйозні комерційні проекти, неухильно зростає, і потреби таких проектів у каналах зв`язку, обсягах послуг і надійності істотно підвищилися. Враховуючи цю тенденцію, дата-центр ВОЛЯ протягом 2011 року запропонував необмежений доступ до всіх ресурсів інтернет і ввів в експлуатацію віртуальні виділені сервери, побудовані на базі рішення vSphere від компанії VMware.

За результатами проведеного наприкінці минулого року опитування, рівень лояльності абонентів до дата-центру ВОЛЯ склав 8,86 бала за 10-бальною шкалою.

Довідка УНІАН. Дата-центр ВОЛЯ - підрозділ компанії ВОЛЯ, який займається наданням хостингу серверів (апаратний хостинг, сollocation / колокейшн, виділений сервер (dedicated), віртуальний сервер (VPS, VDS)) - розміщенням серверів на спеціально обладнаному технічному майданчику і підключенням їх до мережі інтернет . На час користування послугою безкоштовно надається сервер стандартної конфігурації. Абонент може встановити без додаткової плати власний сервер замість стандартного. Серед особливостей дата-центру ВОЛЯ: чотири серверні кімнати загальною ємністю більше 10 000 юнітів (одна з серверних - VIP-класу, з підвищеним рівнем надійності), розподілені відмовостійкі рішення, ємність зарубіжних каналів сьогодні становить понад 40 Гбіт/с, а сумарна ширина каналів, підключених до UA-IX, - 80 Гбіт/с та ін.

Компанія ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. ВОЛЯ надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ до інтернету, комп`ютерний та голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.