УЗ до кінця року завершить електрифікацію ділянки Мала Перещепинська - Кременчук

«Укрзалізниця» до кінця року завершить електрифікацію ділянки 94 км Мала Перещепинська - Кременчук.

Як повідомила УНІАН прес-служба відомства, з метою комплексної модернізації ділянки залізничного напрямку Полтава - Бурти - Користівка в поточному році на ділянці Полтава - Кременчук виконані роботи з модернізації та капітального ремонту колії, з модернізації пристроїв зв`язку, а також з електрифікації ділянки Мала Перещепинська - Кременчук.

Згідно з повідомленням, тривають роботи на інших напрямках впровадження швидкісного руху поїздів.

Загалом цього року заплановано модернізувати 311,7 км колії: на лінії Київ-Коростень - Здолбунів - Львів - 80 км, на напрямку Київ - Гребінка - Полтава - Красноград - Лозова - Донецьк - 231,7 км.

Також цього року заплановано провести електрифікацію 176 км ділянки Полтава - Красноград - Лозова та будівництво тягової підстанції Сагайдак Південної залізниці.