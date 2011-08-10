У Харкові звільнені працівники «Міськелектротрансу» оголосили голодування

Звільнені працівники харківського комунального підприємства «Міськелектротранс» оголосили безстрокове голодування.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова альтернативної первинної профспілкової організації «Захист справедливості» КП «Міськелектротранс» Андрій ІЛЬГОВ.

За його словами, оголосили голодування шестеро звільнених після акції протесту 2 серпня водіїв тролейбусного депо №3.

А.ІЛЬГОВ зауважив, що він сам також оголосив голодування, хоч і не є працівником «Міськелектротрансу».

Голова альтернативної профспілки повідомив, що люди вимагають поновити їх на посадах, погасити заборгованість із зарплати (за даними профспілки, борг становить близько 4 млн. грн.) та внески до Пенсійного фонду (борг близько 57 млн. грн.), включити до комісії, яка зараз вивчає фінансову діяльність підприємства, представників профспілки «Захист справедливості», а також порушити кримінальну справу за «умисну невиплату зарплати» проти директора КП «Міськелектротранс» Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО і директора Департаменту транспорту та зв’язків Харківської міської ради Сергія ДУЛЬФАНА.

За словами А.ІЛЬГОВА, зважаючи на заборону проведення акцій протесту на площі Свободи, звільнені робітники «Міськелектротрансу» перемістилися у сквер за пам’ятником Леніну і намагалися там встановити намет, однак «міліціонери вщент знесли його».

За його словами, тролейбусники мають намір залишатися у сквері за пам’ятником Леніна безстроково, допоки «не зрушить крига».

«Зараз розстелили на траві намет, сидимо, ввечері підвеземо карімати. Будемо тут цілодобово», - сказав А.ІЛЬГОВ.

Водночас у прес-службі Харківської міської ради повідомили, що в акції протесту на площі Свободи беруть участь «два колишніх працівники КП «Міськелектротранс» і група підтримки». Серед 15 учасників акції - представники первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки «Захист справедливості» ХКП «Міськелектротранс» та обласної ініціативно-правозахисної групи «Прорвемося!».

За даними прес-служби міськради, 29 липня міське управління юстиції скасувало наказ про реєстрацію первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки «Захист справедливості» ХКП «Міськелектротранс».

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня робітники двох тролейбусних депо харківського «Міськелектротрансу» оголосили страйк і не вийшли на роботу. Транспортники вимагали погашення заборгованості із зарплати, відновлення відрахувань до Пенсійного фонду, на базі яких робітникам нараховуватиметься пенсія, зупинки реорганізації КП «Міськелектротранс» шляхом дроблення, відставки директора КП С.ПОЧЕПЕЦЬКОГО та допуску незалежної профспілкової організації «Захист і справедливість» до виконання своєї законної діяльності.