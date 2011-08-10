Залізниці України в 2012-2016 рр. придбають 509 локомотивів – держпрограма

Залізниці України ("Укрзалізниця") в 2012-2016 роках мають намір придбати 509 локомотивів на загальну суму 28,67 млрд. грн.

Це передбачено Програмою оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012-2016 рр., яка затверджена постановю Кабінету міністрів №840 від 1 серпня ц.р. Документ опубліковано на сайті уряду.

Відповідно до програми, в 2012 році планується придбати 66 локомотивів на суму 3 млрд. грн., в 2013 році – 104 локомотиви на 5,2 млрд. грн., в 2014 році – 110 локомотивів на 6,1 млрд. грн., в 2015 році – 114 локомотивів на 6,8 млрд. грн. і в 2016 році – 115 локомотивів на 7,4 млрд. грн.

Виконання програми передбачається здійснювати за рахунок власних і залучених коштів залізниць України, а також інших джерел, орієнтовно, в обсягу не менш як 28 млрд. 674,63 млн. грн.

У документі говориться, що абсолютна більшість тягового рухомого складу українських залізниць побудована згідно з технічними вимогами 60-х років минулого століття і характеризується збільшеними експлуатаційними витратами, що постійно зростають, і має низьку економічність порівняно з локомотивами нового покоління.

На даний час відпрацювали встановлений заводами-виробниками нормативний термін служби 75% електровозів. Темпи старіння локомотивного парку залізниць України значно перевищують темпи придбання нових сучасних зразків тягового рухомого складу в результаті щорічного недостатнього фінансування для відповідного оновлення.

Зазначається, що в найближчі три роки весь парк вантажних електровозів серії ВЛ8 потребуватиме списання за терміном служби, технічним станом і критеріями безпеки. Тому планується збільшити обсяги придбання нових локомотивів за рахунок щорічного виділення відповідного фінансування, яке гарантовано може здійснюватися у разі ухвалення Програми оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012-2016 роки.

Нагадаємо, що 20 липня 2011 року «Укрзалізниця» підписала два меморандуми про співпрацю у виробництві вантажних електровозів. Перший - із ЗАТ «Трансмашхолдинг» і ВАТ «Луганськтепловоз» про будівництво для українських залізниць 292 вантажних електровозів серії 2ЕЛ-4 упродовж 2012-2016 років. Другий - з АТ "Електровозобудівельник" (Грузія) на виробництво 141 магістрального вантажного електровоза постійного струму ВЛ11М/6 та їх аналогів 8Е1і впродовж 2012-2016 років.