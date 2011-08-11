На Донеччині зійшли з рейок 6 вагонів з вугіллям та цистерна

Вчора о 12.15 поблизу с. Очеретино Ясинуватського району Донецької області на 430 км Донецької залізниці під час руху вантажного потяга (56 вагонів) зійшли з рейок 6 вагонів з вугіллям та цистерна з газом бутаном), з них 4 вагони з вугіллям перекинулися.

Як повідомляє прес-служба МНС, пошкоджено 50 м залізничного полотна.

Жертв і постраждалих немає. Рух аварійною ділянкою припинено, потяги здійснюють рух по об’їзному маршруту. Причина аварії встановлюється.

Вагони поставлено на рейки, відновлювальні роботи тривають. До робіт залучено 30 працівників Донецької залізниці та 2 відновлювальних потяга.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС у Донецькій області.