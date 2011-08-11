Суд заборонив акцію протесту звільнених працівників «Міськелектротрансу» на площі Харкова

Харківський окружний адміністративний суд 10 серпня ухвалив рішення заборонити проведення безстрокової акції протесту працівників ХКП «Міськелектротранс» на площі Свободи в Харкові.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

Суд, зокрема, ухвалив «обмежити право на збори шляхом заборони Сергію ЧЕТВЕРИКОВУ (активіст, від імені якого подавалася заявка на акцію протесту, - УНІАН) та іншим учасникам цієї акції проведення з 11.08.2011 р. безстрокової акції протесту на площі Свободи в Харкові».

Суд взяв до уваги те, що на площі Свободи і на вулиці Сумській заплановані масові святкові заходи.

«Харків'яни, які не беруть участі в запланованих масових заходах, повинні мати можливість вільно переміщатися центральною частиною міста», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня звільнені працівники «Міськелектротрансу» оголосили безстрокову голодовку.

За словами голови альтернативної первинної профспілкової організації «Захист справедливості» КП «Міськелектротранс» Андрія ІЛЬГОВА, оголосили голодування шестеро звільнених після акції протесту 2 серпня водіїв тролейбусного депо № 3. А. Ільгов зауважив, що сам також оголосив голодування, хоча і не є працівником «Міськелектротрансу».

Голова альтернативної профспілки повідомив, що люди вимагають відновити їх на посадах, погасити заборгованість по заробітній платі (за даними профспілки, борг близько 4 млн грн.) та перед Пенсійним фондом (борг близько 57 млн грн.), включити до комісії, яка зараз вивчає фінансову діяльність підприємства, представників профспілки «Захист справедливості», а також порушити кримінальну справу за «умисну невиплату зарплати» проти директора КП «Міськелектротранс» Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО та директора Департаменту транспорту і зв'язку Харківської міської ради Сергія ДУЛЬФАНА.