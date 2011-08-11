Водії харківського «Міськелектротрансу» звільнені відповідно до закону - керівництво підприємства

Процедура звільнення водіїв тролейбусів на харківському комунальному підприємстві «Міськелектротранс» була повністю витримана відповідно до чинного законодавства.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника директора КП «Міськелектротранс» Віктора ГРОМИКІНА.

Він підкреслив, що підхід до звільнених був неупередженим.

«Звільнені водії вже мали від трьох до десяти порушень. Тому, враховуючи ще і останнє порушення, коли ці водії відмовилися виконувати свою роботу, було прийнято рішення звільнити їх за систематичне порушення посадових обов'язків», - сказав В. ГРОМИКІН.

Він додав, що згоду профкому підприємства на звільнення було отримано, і водії були присутні на засіданні профкому, коли розглядали питання про їх звільнення.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня директор ХКП «Міськелектротранс» Сергій ПОЧЕПЕЦЬКИЙ повідомив про те, що троє працівників підприємства звільнені «за злісні порушення трудового розпорядку», і зазначив, що всі звільнення проходять з ініціативи депо, де працюють ці люди, і тільки після узгодження з профспілковим комітетом.

2 серпня робочі обох харківських тролейбусних депо оголосили страйк і не вийшли на роботу. Вони вимагали погашення заборгованості по зарплаті, поновлення відрахувань до Пенсійного фонду, на базі яких робочим буде нараховуватися пенсія, зупинки реорганізації КП «Міськелектротранс» шляхом дроблення, відставки С. ПОЧЕПЕЦЬКОГО та допуску незалежної профспілкової організації «Захист і справедливість» до виконання своєї законної діяльності.

10 серпня звільнені водії тролейбусів оголосили безстрокове голодування. За даними голови альтернативної первинної профспілкової організації «Захист справедливості» КП «Міськелектротранс» Андрія ІЛЬГОВА, голодування оголосили шестеро звільнених після акції протесту 2 серпня водіъв тролейбусів тролейбусного депо № 3. Люди, крім викладеного, вимагають відновлення їх на посадах.