Південно-Західна залізниця ввела новий розклад для рейкового автобуса за маршрутом Гречани - Шепетівка

За результатами моніторингу пасажирських перевезень Південно-Західною залізницею (ПЗЗ) буде введено новий розклад руху рейкового автобуса № 806 сполученням Гречани - Шепетівка.

Про це повідомляє прес-служба ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, з 15 серпня поточного року потяг буде відправлятися майже на півгодини раніше. Відправлення рейкового автобуса з Гречан буде здійснюватися о 22 год. 14 хв., прибуття до Шепетівки в 0 год. 57 хв.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня «Укрзалізниця» запустила рейковий автобус на ділянці Шепетівка-Хмельницький-Вінниця.