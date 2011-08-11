На Луганщині з 13 серпня подорожчає проїзд у транспорті

У Луганській області з 13 серпня подорожчає проїзд на міжміських та приміських маршрутах.

Про це УНІАН повідомили в управлінні транспорту та зв'язку Луганської обласної державної адміністрації.

Подорожчання проїзду відбудеться за розпорядженням голови обласної державної адміністрації № 919 від 26 липня 2011 року.

«У документі йдеться про те, що вартість одного кілометра становитиме 23 копійки, тоді як до підписання розпорядження ця цифра становила 19 копійок. Оскільки підвищується вартість кілометражу, це, звичайно ж, вплине на вартість проїзду для пасажирів», - зазначили в управлінні.

За словами головного спеціаліста відділу автомобільного транспорту, міськелектротранспорту та фінансового забезпечення управління транспорту та зв'язку ЛОДА Людмили ЗОЛОТАРЕВСЬКОЇ, на скільки відсотків подорожчає проїзд - поки невідомо.

«В даний час перевізники проводять перерахунок тарифу на свій маршрут. Оскільки кілометраж у кожного маршруту різний, то вартість проїзду на тому чи іншому маршруті буде залежати від цього показника», - сказала вона.