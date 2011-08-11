Польський рапорт причин Смоленської авіакатастрофи «глибоко розчаровує» - Качиньський

Лідер найпопулярнішої у Польщі опозиційної партії «Право і справедливість» (PIS) Ярослав КАЧИНЬСЬКИЙ назвав таким, що «глибоко розчаровує» оприлюднений наприкінці липня рапорт польської урядової комісії з причин Смоленської авіакатастрофи 10 квітня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Я. КАЧИНЬСЬКИЙ сказав у середу ввечері під час традиційного щомісячного віче біля канцелярії глави Польської держави у Варшаві.

Рідний брат-близнюк трагічно загиблого у катастрофі Президента Леха Качиньського заявив, що поляки досі не знають справжніх причин падіння літака у Смоленську, запевнивши, що очолювана ним партія зробить все можливе, щоб їх з'ясувати.

«Ярослав КАЧИНЬСЬКИЙ говорив, що після січневого оголошення Міждержавним комітетом рапорту на тему катастрофи «нас охопив справедливий гнів, тому що нас образили», а наприкінці липня, коли був опублікований рапорт польської комісії, «ми відчули глибоке розчарування», - цитує главу партії офіційній веб-сайт PIS.

Він зазначив, що правду про Смоленську авіакатастрофі можна дізнатися, тільки маючи всі необхідні докази, яких на сьогоднішній день немає.

«Ми ніколи не погодимося з тим, щоб відповісти на питання про Смоленську трагедію без всіх доказів, більш того - без багатьох дуже важливих доказів» - сказав Я. КАЧИНЬСЬКИЙ.

За даними сайту PIS, в так званому «марші пам'яті», який з серпня минулого року щомісяця проходить кожного 10 числа, вчора прийняли участь близько 3 тисяч чоловік.

Організоване опозиціонерами віче складається зі Служби Божої та маршу по одній з центральних вулиць Варшави до Канцелярії Президента Польщі, де виступає з промовою Ярослав КАЧИНЬСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, за даними проведеного після подання польського рапорту опитування SMG/KRC MillwardBrown, майже 50% поляків не розуміють, чому розбився урядовий літак у Смоленську проти близько 25%, які сказали, що польський рапорт пояснив причину трагедії.

Довідка УНІАН. Польські експерти назвали головною причиною Смоленської катастрофи помилки пілотів, які в останній фазі польоту скористалися радіо, а не барометричним висотоміром і намагалися відійти на "друге коло" в автоматичному режимі, що було неможливим на Смоленському аеродромі через відсутність там системи ILS.

Польська комісія також прийшла до висновку, що диспетчери Смоленського аеродрому дезінформували пілотів про правильність курсу та наказали припинити зниження занадто пізно.

Контрольована російською владою МАК у січні цього року поклала всю провину за трагедію на польських пілотів, які нібито під тиском високопоставлених посадових осіб на борту намагалися посадити літак "у що б то не стало".

Польська комісія не знайшла підтверджень тиску на пілотів, щоб вони здійснили посадку літака, незважаючи на сильний туман.