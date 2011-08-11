Перша черга мосту через Дніпро у Запоріжжі буде здана на початку 2013 року

Перша черга мосту через Дніпро у місті Запоріжжі буде здана на початку 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу після ознайомлення з ходом будівництва об'єкту.

«Ми істотно зараз прискоримо будівництво. І, цілком можливо, що в першому кварталі 2013 року першу чергу здамо. Це в цілому посильно». - Сказав М. АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Проект будівництва у Запоріжжі автотранспортного мостового переходу, який повинен вирішити проблему зв'язку правобережного Запоріжжя (де зараз проживає більше 300 тисяч запорожців) з лівобережною частиною (місцем розташування більшості промпідприємств і запорізьких виробничих комплексів), був затверджений Держкомітетом будівництва і архітектури у 2002 р. Згідно проекту зведення мостів через Дніпро і старий Дніпро, а також будівництво нових транспортних розв'язок та естакадних підходів до мосту планувалося здійснити протягом найближчих 8 років. Однак де-факто будівництво не завершено досі (на одному з рукавів Дніпра опори частково зведено, на другому - не зведено взагалі).

У грудні 2010 року прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що міст через Дніпро в Запоріжжі буде побудований максимум у 2012 році.