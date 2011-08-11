"АероСвіт" доставив до пунктів призначення всіх пасажирів скасованого рейсу Торонто-Київ

Авіакомпанія "АероСвіт" доставила до пунктів призначення всіх пасажирів рейсу VV142 Торонто-Київ, скасованого 7 серпня 2011 р. Про це УНІАН повідомили в авіакомпанії.

Як зазначається в повідомленні, причина скасування рейса була технічною (асиметрія випуску закрилків), виявлена в процесі передполітного огляду судна. З метою забезпечення безпеки пасажирів командир екіпажа прийняв рішення відкласти виліт для додаткової перевірки і усунення дефекту.

Як повідомляють в компанії, після ухвалення рішення про неможливість вильоту найближчим часом була проведена робота з розміщення пасажирів у готелях і видані ваучери на харчування і послуги таксі (туди/назад). Цей сервіс надавався без обмежень всім бажаючим. Генеральний агент "АероСвіту" в Торонто постійно підтримував зв`язок з пасажирами і надавав необхідну інформацію.

8 серпня пасажирів почали доставляти до Києва, за рахунок компанії "АероСвіт", рейсами інших авіаперевізників. Зокрема, доставка відбувалася через Тель-Авів, Бухарест, Москву, Варшаву. Під час реєстрації пасажирам видавалися ваучери на харчування в аеропорту.

Пасажирам, які не вилетіли 8 серпня, квитки були переброньовані на рейс VV142 Торонто-Київ на 9 серпня і надана необхідна кількість номерів у готелях і ваучерів на таксі. Реєстрація на рейс 9 серпня почалася за розкладом, о 15:00 (за місцевим часом). Незадовго до цього, технічні служби дали дозвіл на виконання рейса на судні, що не вилетіло 7 серпня. Після чого була організована паралельна реєстрація на обох рейсах.

У результаті, обидва борти вилетіли 9 серпня о 19.20 і 19.50 (за місцевим часом), і всі бажаючі летіти пасажири були відправлені до Києва, зазначається в повідомленні. До міжнародного аеропорту "Бориспіль" ці рейси з Торонто прибули 10 серпня.