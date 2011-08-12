«Укрзалізниця» з початку року перевезла майже 6,6 млн тонн зерна

Залізниці Україні, станом на 12 серпня ц.р., перевезли 6,597 млн тонн зернових вантажів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, із загального обсягу 4,3 млн тонн перевезено на експорт, у внутрішньому сполученні перевезено 2,311 тис. тонн зерна.

Зокрема, Донецька залізниця з початку року перевезла 243 тис. тонн, Придніпровська - 689 тис. тонн, Південна - 1339 тис. тонн, Південно-Західна залізниця - 1799 тис. тонн, Львівська - 297 тис. тонн, Одеська - 2228 тис. тонн.

Основні види зернових вантажів "Укрзалізниці": пшениця, ячмінь, зерно кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику.

Станом на 10 серпня, на припортових станціях, портових елеваторах і зерноперевалочних комплексах та на шляху прямування до них знаходиться 4853 завантажених зерновоза. В цілому, інвентарний парк вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» становить 11 579 вагонів.

Як повідомляв УНІАН, за шість місяців 2011 року залізниці України перевезли 5,743 млн тонн зернових вантажів, що порівняно з аналогічним періодом 2010 р., коли було перевезено 5,68 млн тонн, на 1,1% більше.