Квитковий «бізнес»: куди зникають місця у потягах?

«Укрзалізниця» останнім часом створює всі можливі й неможливі зручності для пасажирів щодо купівлі квитків. Здавалося б, які можуть бути черги в касах, якщо квиток можна зарезервувати по телефону, оплатити через Інтернет, придбати у відділенні «Укрпошти» і через сайт ДП «Розрахунковий центр Мінінфраструктури». Між тим, квитків на потрібний час і в потрібному напрямку часто влітку немає.

"Квитковий" експеримент

Ми провели експеримент з купівлею квитка в благословенну Мекку вітчизняного відпочинку - славетний Крим. Система бронювання УЗ «відмовила» нам у квитку на завтра (це була якраз середина тижня) в напрямку з Києва до Сімферополя, тоді як перший-ліпший сайт в інтернеті видав нам наявність шести плацкартних місць на поїзд № 286 і двох місць на поїзд № 146. Вартість квитків кардинально не відрізнялася від ціни на сайті УЗ - близько 114 грн. за плацкарт. При бажанні - доставка за 25 гривень, що відповідає вартості доставки і «Укрзалізниці».

Складніше було з квитками на уїк-енд, відсутність яких значилася на сайті залізниці на всі поїзди в цьому напрямку. Однак нам вдалося їх знайти, «прогулявшись» у всесвітній павутині, зокрема на сайті «з великим вибором дефіцитних квитків». Подзвонивши туди, з'ясували, що з квитками нам можуть допомогти на будь-який потяг. «Знайдемо, у нас є людина, яка займається квитками. Вартість? Державна ціна плюс 120 грн. - плацкарт, 150 гривень - купе», - повідомили нам.

Звичайно, при купівлі на «дефіцитному» сайті переплата виходить значна. Але, якщо мова йде про терміновість, то чому ні, адже не всі планують свої поїздки за 45 днів. Є і форс-мажори, або просто з'являється можливість / бажання кудись вирватися в найближчі вихідні. Причому бажано на море, що, звичайно, загрожує головним болем через необхідність вирішувати «квиткове» питання.

Нам квиток знайшли, навіть на популярний «дванадцятий» потяг Київ-Сімферополь і - о диво - в купейний вагон. Адже на сайті УЗ можна було купити тільки СВ за ціною під 900 гривень. Таким чином, дефіцитний купейний квиток в одну сторону обійшовся у трохи більше ніж 400 гривень «з носа».

До речі, якщо необхідно терміново дістатися до пункту призначення, то деякі сайти одночасно пропонують авіаквитки в заданому напрямку. У нашому випадку долетіти до Сімферополя на обрану дату коштувало близько 2,5 тис. грн.

Втім, сьогодні квитки - не дефіцит. За останніми даними «Укрзалізниці», на 9 серпня в наявності були місця на поїзди, що відправляються в напрямку Київ-Сімферополь:

на 15.08.2011 - СВ-31, купейних - 50, плацкартних - 1631;

на 16.08.2011 - СВ-70, купейних - 528, плацкартних - 2350;

на 17.08.2011 - СВ-76, купейних - 441, плацкартних - 2932.

У зворотному напрямку:

на 24.08.2011 - СВ-52, купейних - 40, плацкартних - 717;

на 25.08.2011 - СВ-62, купейних - 51, плацкартних - 408;

на 26.08.2011 - СВ-71, купейних - 2, плацкартних - 319.

Так чому в піковий час дефіцитні квитки можна знайти на «непрофільних» сайтах?

В УЗ пояснюють, що не можуть контролювати, як покупці використовують придбані квитки, це стосується і масового перепродажу залізничних квитків на туристичних сайтах. «Оформлення проїзних документів через інтернет пасажир може здійснювати самостійно, а також у відділеннях «Укрпошти», туристичних агентствах і т.п.

Друк проїзних документів при пред'явленні бланка замовлення виконується в будь-якій автоматизованій залізничній касі. Контроль діяльності суб'єктів господарювання не входить до обов'язків працівників залізниці», - повідомили в УЗ.

Даєш «іменні» квитки?..

Спекуляція квитками - в принципі, суть і наслідок менталітету людей. І якщо людина готова заробити на своєму ж співвітчизникові нечесним шляхом, то це проблема, перш за все, суспільства, а не відомства. Адже не повертатися ж знову до продажів за паспортами, коли, наприклад, щоб купити батькам, що живуть у провінції, квитки з Києва, мені потрібно було йти в касу з ксероксом їх паспортів. Що ще гірше, цей ксерокс вони повинні були надіслати мені на роботу по факсу. Ви не уявляєте, як складно було їм пояснити, що для цього слід зробити!

Зараз, звичайно, легше - квитки можна купувати навіть через відділення «Укрпошти» в регіонах. «Укрзалізниця» створила максимально ліберальні умови їх продажу. Але, судячи з усього, наші громадяни не в змозі користуватися цією свободою: мабуть, для вирішення проблеми потрібно повернути іменні квитки - по одному в руки. Але це все сильно нагадує Радянський Союз з вічними чергами, пайками і жорсткою нормою дефіцитного товару. Невже ми не готові до кращого - якщо вже підвернулися квитки влітку до Криму, то хочемо купити максимальну кількість, а потім перепродати?.. Можливо, проблема не тільки в менталітеті, а й у тому, що заробити, на жаль, в Україні, не так-то просто. А тут підвертається можливість вигідно продати...

Продаж квитків через інтернет - що може бути комфортніше? Але і ця «зручність» може поглибити проблему, адже при бажанні можна викупити скільки завгодно проїзних документів, а потім «реалізувати» втридорога.

За даними пасажирського главку «Укрзалізниці», одним замовленням через інтернет можна оформити і сплатити від 1 до 4 проїзних документів. На замовлення без оплати, з наступним викупом у квитковій касі протягом 2-х днів, можна зарезервувати максимально 9 місць. Безпосередньо у квитковій касі одна людина має право придбати за одним зверненням до 9 проїзних документів включно, незалежно від напрямків. А замовлень через інтернет можна зробити скільки завгодно і до каси підходити неодноразово! Але повернення до іменних квитків - відверта дикість, що не відповідає процесу розвитку будь-якого цивілізованого суспільства.

Скупка за перші 10 хвилин

Проблема полягає ще й у тому, що на сайті «Укрзалізниці» і за 45 днів (коли тільки починаються продажі) не завжди можна придбати квитки. Невже у нас стільки спекулянтів, що вмить все розмітають?

Заходиш на сайт «e-kvytok» за 45 днів до необхідної дати - в наявності до двадцяти квитків, тоді як місць повинні бути сотні. Така ситуація була в червні, коли купувалися квитки на липень - найспекотніший місяць і відносно погоди, і щодо поїздок. Куди ж діваються в перший день продажів 90% квитків на сезонні літні перевезення? Зараз ви, звичайно, 100% придбаєте, пік поїздок на море, а разом з цим і спекуляцій, закінчився.

В «Укрзалізниці» нам пояснили, що за 45 діб до відправлення поїзда продаж починається одночасно всіма квитковими касами, а також через інтернет. «Послугами сайту користуються не тільки громадяни України, а й громадяни, які проживають в інших країнах. Як правило, під час масових перевезень (у літній період, в період травневих, різдвяних, великодніх свят) лише за перші 10 хвилин з початку продажів квитковими касами, в тому числі й через інтернет, на один потяг оформляється близько 350 проїзних документів (майже 40% -50% загальної кількості місць в поїзді)», - зазначили в головному пасажирському управлінні.

У залізничних касах у пікові періоди ще складніше. Якщо сайт пропонує пару вільних квитків, то в касі тобі, як правило, говорять, що їх немає. А потім чуєш історії, як знайомі знайомих через знайомих касирів купили-таки квиток на жаданий поїзд. При цьому пощастило, переплатили лише 50 гривень.

«Постійно введеться контроль роботи квиткових касирів, відслідковуються факти масового викупу проїзних документів однією й тією ж квитковою касою. У разі виявлення будь-яких порушень квиткові касири притягуються до дисциплінарної відповідальності», - запевняють в «Укрзалізниці». За даними відомства, в цьому році було виявлено тільки один випадок причетності касирів до перепродажу квитків, на сьогодні ці працівники звільнені.

Варіантів виходу із ситуації не так уже й багато. Бувалі пасажири радять підходити за добу до відправлення поїзда до кас, мовляв, тоді знімають бронь, і квитки з'являються. Інші радять купувати квиток в день відправлення.

Що стосується спекуляцій, то вирішити проблему можна і шляхом підвищення вартості проїзду. Для залізничників такий варіант - мінімізація збитковості перевезень, для спекулянтів - загроза додаткових витрат. З іншого боку, вони можуть закласти ці ризики у вартість квитків «з рук».

«Укрзалізниця» обіцяє найближчим часом розширити можливості системи електронних квитків. І це правильно. Але було б непогано поліпшити сервіс з пошуку квитків і на сайті УЗ, отримати можливість резервувати квитки на першій сторінці, а не переходити на ресурс e-kvytok. Та й посилити контроль перепродажу квитків не заважає. Якщо «бити» спекулянтів по кишені, дивись, охочих зайнятися таким бізнесом поменшає.

Світлана Шуба (для УНІАН)