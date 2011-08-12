ДТП у Полтавській області. Травмовано 11 осіб

Напередодні, близько 12.20, на автодорозі Київ-Харків Лубненського району Полтавської області, водій автомобіля «Деу-Сенс» рухаючись в напрямку села Мгар, не надав переваги в русі, виїхавши на головну дорогу та допустив зіткнення з автомобілем «Hyundai Tucson».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 11 осіб отримали тілесні ушкодження.

На місці події працювало відділення СДПЧ-17 Лубненського районного відділу.