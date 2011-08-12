На Прикарпатті стартував V етап чемпіонату України «Александров ралі»

Сьогодні на території Косівського району Івано-Франківської області стартував V етап Чемпіонату України «Александров ралі», присвячений 20-річчю Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, організатор «Александров Ралі», президент Автомобільної федерації України Євген ЧЕРВОНЕНКО повідомив, що п'ятий етап чемпіонату України - гравійне ралі зі складними і довгими спеціальними ділянками - проходитиме через перевали «Шурдін» та «Німчін» ​​территорією Прикарпаття та Буковини.

За його словами, у змаганнях беруть участь 39 екіпажів: автогонщики з України, Росії та Білорусі. Є. ЧЕРВОНЕНКО зазначив, що змагання присвячені відомому автогонщику Андрію Александрову, який загинув 4 роки тому, готуючись до чемпіонату Європи. На відкритті змагань у місті Косів хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблого автогонщика.

«Алексанр-ралі» - виграшна приманка» для інвесторів та інвестицій, - переконаний Є. ЧЕРВОНЕНКО. - Адже до таких змагань, як і до футболу чи Формули-1, завжди прикута увага мас-медіа. Карпатський регіон дуже перспективний для таких змагань». Він також висловив сподівання, що в Карпатах у 2013 році пройде чемпіонат світу з автогонок.

Є. ЧЕРВОНЕНКО також стартував в екіпажі № 1 в ролі штурмана разом з багаторазовим чемпіоном Україні Олександром САЛЮКОМ-молодшим. Спортсмени прогнозують, що змагання будуть досить складними. Довжина всієї дистанції - 600 км, дороги загального користування - 180 км. У той же час організатори підготували 5 нових спецділянок траси, які є унікальними за мірками ралійної Європи. У суботу, на фініші в Чернівцях, автогонщиків очікує «шейк-даун» - швидкісна ділянка по вулицям міста, який буде зараховано в залік чемпіонату. Переможці перегонів отримають спеціальні нагороди, кубки керівників облдержадміністрацій - Івано-Франківської Михайла ВИШИВАНЮКА та Чернівецької - Михайла ПАПІЄВА.