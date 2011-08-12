Придніпровська залізниця у липні відремонтувала майже 63 км колій на суму 30,3 млн грн.

Придніпровська залізниця (ПЗ) у липні ц.р. провела ремонтні роботи на 62,8 км шляхів.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, на шляхові роботи витрачено в цілому 30 млн 332 тис. грн.

Зокрема, за вказаний період капітально відремонтовано 21,8 км шляхів на суму 27 млн 247 тис. грн, середній ремонт проведений на 10 км шляхів (на суму 2 млн грн), комплексно оздоровлено 31 км шляхів (на суму 1 млн 85 тис. грн).

Довідка УНІАН. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3 200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.