У Харкові звільнені працівники «Міськелектротрансу» продовжують акцію протесту

У Харкові звільнені після страйку 2 серпня працівники комунального підприємства «Міськелектротранс» продовжують голодування.

Як передає кореспондент УНІАН, троє звільнених водіїв тролейбусного депо № 3 та голова альтернативної первинної профспілкової організації «Захист справедливості» КП «Міськелектротранс» Андрій ІЛЬГОВ розташувалися в сквері за пам'ятником Леніну на площі Свободи.

За словами А. ІЛЬГОВА, сьогодні в лікарню були відправлені двоє учасників голодування. У одного з них лікарі діагностували гострий фурункульоз, в іншого - гіпертонічний криз. «Я так розумію, на нервовому грунті», - припустив він.

Протестувальники підкреслили, що будуть продовжувати акцію протесту, поки у них вистачить сил. «Будемо судитися, відстоювати наші законні юридичні права. Плани - стояти до останнього, поки і нас не заберуть до лікарні», - сказав звільнений водій тролейбусного депо № 3 Костянтин.

А. ІЛЬГОВ підкреслив, що звільнені водії продовжують звертатися до прокуратури і судів з вимогою поновити їх на роботі. За його словами, сьогодні до суду будуть подані два позови «про поновлення на посадах звільнених водіїв і про зняття з них статті, за якою вони були звільнені». В цілому, за його даними, після акції протесту 2 серпня з «бунтівних» тролейбусних депо були звільнив сім водіїв та двоє кондукторів.

А. ІЛЬГОВ зауважив, що акція протесту харківських тролейбусників найближчим часом може переміститися в Київ під будівлю Кабінету міністрів України.

«Ми розуміємо, що, можливо, наше голодування краще перенести до Києва, біля Кабінету міністрів, де буде можливість, якщо не реагують харківські чиновники, відстоювати наші права. Можливо, частина з нас вже буде в понеділок там, частина залишиться тут. Ми вносимо корективи, оскільки двоє бійців у нас вийшли з ладу , - сказав голова альтернативної профспілки.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня робочі двох тролейбусних депо харківського «Міськелектротрансу» оголосили страйк, і не вийшли на роботу. Транспортники вимагали погашення заборгованості по зарплаті, поновлення відрахувань до Пенсійного фонду, на базі яких робочим нараховуватиметься пенсія, зупинки реорганізації КП «Міськелектротранс» шляхом дроблення, відставки директора КП Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО та допуску незалежної профспілкової організації «Захист справедливості» до виконання своєї законної діяльності.

10 серпня звільнені працівники харківського комунального підприємства «Міськелектротранс» оголосили безстрокове голодування. Учора, 11 серпня, на виконання рішення Харківського окружного адміністративного суду, намети, які встановили учасники акції у сквері за пам'ятником Леніну, були демонтовані.