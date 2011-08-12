На залізницях у літній період зайнято понад 1,7 тис. студентів профільних вузів

Станом на 1 серпня п. р. на підприємства залізничної галузі в період літніх перевезень організована робота студентських загонів, у яких працюють 1764 студенти вищих навчальних закладів залізничного транспорту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, найбільше студентів зайнято на Придніпровській залізниці - 558 і на Південній залізниці - 473. Також студенти працюють на Донецькій залізниці (303 студента), Одеській (229), Львівській (134) і Південно-Західній (67).

У прес-службі зазначили, що представники студентських загонів пройшли професійну підготовку за відповідними професіями: провідник пасажирського вагона, слюсар з ремонту рухомого складу, монтер колій, помічник машиніста, оглядач вагонів і т.д. У літній період студенти-залізничники не тільки набудуть досвіду, а й отримають заробітну плату.