Кількість абонентів інтернету в Україні зросла на 15,4%

Кількість абонентів інтернету в Україні в другому кварталі 2011 року зросла, у порівнянні з 2 кварталом 2010 року, на 15,4%, і склала 3,57 млн. осіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету статистики України.

Згідно з повідомленням, при цьому більше 2,932 млн. з них становили домашні абоненти, що на 16,3% більше, ніж у другому кварталі 2010 року.

У той же час, в порівнянні з 1 кварталом 2011 року, кількість абонентів, згідно з даними Держкомстату, скоротилася на 17 тис. (в основному в домашньому сегменті).