Усі швидкісні потяги планують обладнати спецвагонами для інвалідів

18:17, 12 серпня 2011
Транспорт/Звя'зок
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Міністерство інфраструктури планує обладнати усі швидкісні потяги спеціальними вагонами для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства з посиланням на заступника міністра інфраструктури – керівника апарату Володимира КОРНІЄНКА.

За його словами, потяги Hyundai, які будуть придбані до футбольного чемпіонату Євро-2012, обов`язково матимуть платформи для інвалідів.

«Ми працюватимемо у цьому напрямі – це питання серйозне і однозначно вимагає розв’язання, як до Євро-2012, так і в цілому», - підкреслив В. КОРНІЄНКО.

За даними міністерства, залізницями України експлуатуються 19 пасажирських вагонів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Після подачі заявки на перевезення інвалідів, до складу потягу, маршрут якого обрав пасажир, що пересувається на візку, включається спеціально обладнаний вагон.

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