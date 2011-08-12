У Польщі зійшов з рейок поїзд: 4 людини загинули, 20 - поранені
19:06, 12 серпня 2011Транспорт/Звя'зок
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Поїзд зійшов з рейок у Польщі: чотири люди загинули, 20 дістали поранення.
Як передає РІА «Новости», за даними рятувальників, аварія сталася на станції між містом Катовіце і Варшава. За яким маршрутом прямував потяг, не повідомляється.
На місце пригоди направлено рятувальників і автомобілі швидкої допомоги.
Подробиці надзвичайної події поки що не повідомляються.
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