У Польщі зійшов з рейок поїзд: 4 людини загинули, 20 - поранені

19:06, 12 серпня 2011
Транспорт/Звя'зок
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Поїзд зійшов з рейок у Польщі: чотири люди загинули, 20 дістали поранення.

Як передає РІА «Новости», за даними рятувальників, аварія сталася на станції між містом Катовіце і Варшава. За яким маршрутом прямував потяг, не повідомляється.

На місце пригоди направлено рятувальників і автомобілі швидкої допомоги.

Подробиці надзвичайної події поки що не повідомляються.

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