У Польщі зійшов з рейок поїзд: 4 людини загинули, 20 - поранені

Поїзд зійшов з рейок у Польщі: чотири люди загинули, 20 дістали поранення.

Як передає РІА «Новости», за даними рятувальників, аварія сталася на станції між містом Катовіце і Варшава. За яким маршрутом прямував потяг, не повідомляється.

На місце пригоди направлено рятувальників і автомобілі швидкої допомоги.

Подробиці надзвичайної події поки що не повідомляються.