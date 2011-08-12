У Києві тимчасово закриють рух з мосту Метро в напрямку Дніпровського узвозу й мосту Патона
19:08, 12 серпня 2011Транспорт/Звя'зок
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У Києві, згідно з рішенням Київської міськдержадміністрації, з 14 по 20 серпня включно буде закрито рух автотранспорту із мосту Метро в напрямку Дніпровського узвозу та мосту імені Патона.
Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного УДАІ, таке обмеження руху запроваджене у зв’язку із будівництвом транспортної розв’язки на правому березі.
«Державтоінспекція просить водіїв, що рухаються Броварським проспектом в напрямку правого берега, із розумінням поставитись до цих обмежень, врахувати їх і обирати відповідний маршрут», – зазначають у прес-службі УДАІ.
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