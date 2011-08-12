Пасажиропотік на кордоні України з Польщею зріс за півроку на 9%

Варшава. Пасажиропотік на українсько-польському наземному кордоні у першій половині поточного року зріс на 9% порівняно з січнем-червнем 2011 року - до 6,5 мільйона перетинів.

За даними прикордонної служби Польщі, якими володіє УНІАН, кількість перетинів кордону громадянами України зросла майже на 30% - до 4,8 мільйона разів, в той час як поляки перетинали спільний кордон 1,7 мільйона разів, що на понад 20% менше, ніж за перші шість місяців минулого року.

Пасажиропотік в рамках запровадженого з липня 2009 року між Польщею та Україною малого прикордонного руху зріс удвічі - до 1,35 млн. перетинів.

Пасажиропотік на всьому зовнішньому кордоні Польщі, який водночас є кордоном 27 держав Євросоюзу та 25 країн Шенгенської зони, виріс на 8% - до 13,75 млн. перетинів.

Наземна ділянка кордону з Україною займала в усьому пасажиропотоці, як і роком раніше, найбільшу долю, яка складала понад 40%.

Польські прикордонники за першу половину 2010 року зафіксували зростання пасажиропотоку на всіх ділянках зовнішнього кордону, крім пунктів пропуску на летовищах, де мало місце 5% падіння - до 3,75 млн. перетинів.

Частка пасажиропотоку на летовищах в цілому зменшилася до 27% з 31% торік.

Рух на кордоні з Білорусією зріс майже на третину - до 3,3 млн. перетинів (частка - 24%), з Росією (Калініградська область) на 2% - до близько 600 тисяч перетинів (менше 5%), а на морському кордоні на 8% - до 140 тисяч (1%).

Як повідомляв УНІАН, торік пасажиропотік на польсько-українському кордоні виріс вперше за останні три роки, коли кількість перетинів найбільшої ділянки кордону Євросоюзу із державами-східними сусідами зменшилася на понад 50%.

Зменшення пасажиропотоку стало наслідком вступу Польщі наприкінці 2007 року до Шенгенської зони та більш суворих правил видачі віз.

У 2010 році пасажиропотік між Україною та Польщею склав майже 9 млн. перетинів після 19,4 млн. в 2006 році.