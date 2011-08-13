У Польщі в результаті катастрофи потягу загинула одна людина, постраждали 56

У Польщі в залізничній катастрофі загинула одна людина і були поранені 56, шестеро потерпілих – у вкрай тяжкому стані.

Польська влада повідомила уточнені дані у п`ятницю ввечері, раніше йшлося про чотирьох загиблих, передає Радіо «Свобода».

Пасажирський потяг, що прямував з Варшави до Катовіце, зійшов з рейок поблизу селища Баби у центральній Польщі. Перший вагон потягу було повністю зруйновано.

Причини катастрофи з`ясовуються.