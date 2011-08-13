У Польщі в результаті катастрофи потягу загинула одна людина, постраждали 56
10:58, 13 серпня 2011Транспорт/Звя'зок
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У Польщі в залізничній катастрофі загинула одна людина і були поранені 56, шестеро потерпілих – у вкрай тяжкому стані.
Польська влада повідомила уточнені дані у п`ятницю ввечері, раніше йшлося про чотирьох загиблих, передає Радіо «Свобода».
Пасажирський потяг, що прямував з Варшави до Катовіце, зійшов з рейок поблизу селища Баби у центральній Польщі. Перший вагон потягу було повністю зруйновано.
Причини катастрофи з`ясовуються.
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