Аварія поїзда у Польщі: кількість травмованих зросла до 84 осіб

Варшава. Кількість травмованих внаслідок аварії пасажирського поїзда «Варшава-Катовіце» у п`ятницю зросла до 84 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив сьогодні антикризовий центр Лодзького воєводства.

Катастрофа забрала життя однієї людини, а не чотирьох, як повідомляла раніше прес-служба польської залізничної компанії PKP Intercity.

За даними антикризового центру, з лікарень вже виписано 17 людей, які їхали цим поїздом, не уточнивши, який стан постраждалих, що залишилися в лікарні.

За попередніми даними слідчих, поїзд, у якому їхало 280 осіб, міг зійти з рейок через надто велику швидкість. Gazeta Wyborcza написала, що поїзд, за даними одного із пасажирів, який перед самою катастрофою подивився на GPS, їхав зі швидкістю 115 кілометрів на годину.

За уточненими даними, з рейок зійшов локомотив та усі чотири вагони поїзду, один з яких повністю злетів із залізничного насипу. Вагони також зірвали лінію електропередач.

У рятувальній операції брали участь близько 300 фахівців, а на місці катастрофи вчора ввечері побував глава польського уряду Дональд ТУСК.

Як повідомляв УНІАН, пасажирський поїзд «Варшава-Катовіце» вийшов з рейок близько 16.00 12 серпня.

Раніше повідомлялося, що у залізничній катастрофі загинула одна людина і були поранені 56, шестеро потерпілих – у вкрай тяжкому стані.