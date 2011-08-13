У Харкові внаслідок зіткнення конвойного авто та легковика постраждало п’ятеро осіб

У Харкові внаслідок лобового зіткнення міліцейського конвойного автомобіля та легковика постраждало п’ятеро осіб.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, ДТП за участю міліцейського автомобілю «УАЗ», який здійснював конвой двох затриманих, та легковика «Дачіа-Логан» сталася вчора, 12 серпня, близько 18.20.

Внаслідок зіткнення автомобіль «УАЗ» двічі перекинувся. Троє працівників міліції, які на момент аварії перебували в автомобілі, з травмами різного ступеню важкості доставлені до лікарні, наразі двоє з них знаходяться на лікуванні. У ДТП також постраждали та доставлені до лікарні водій та пасажир легкового автомобіля.

Затримані, яких конвоювали правоохоронці, не постраждали. Після медичного огляду вони на іншому службовому автомобілі були доставлені до Харківського слідчого ізолятора.

Матеріали про ДТП направлені до прокуратури для прийняття відповідного рішення.