Закон про скасування техогляду набув чинності

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень", що передбачає скасування обов`язкового техогляду для приватних легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів, набув чинності в суботу, 13 серпня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень" 5 липня.

Законом скасовується обов`язковий технічний огляд для легкових автомобілів, що не використовуються у комерційних цілях, та суттєво спрощується порядок проходження обов`язкового технічного контролю для інших транспортних засобів.

Державну автоінспекцію МВС України усунено від проведення обов`язкового технічного контролю транспортних засобів та передано такі повноваження суб`єктам господарювання.

Також скасовано вимоги щодо обов`язкової наявності у водія дорожнього (маршрутного) листа та нотаріально посвідченої довіреності на керування транспортним засобом.

Відповідні зміни внесено до законів "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", "Про міліцію", "Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", "Про страхування", а також до Цивільного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.