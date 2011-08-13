Рух на Південному березі Криму паралізовано через аварію бензовозу

Аварія бензовозу в районі селищі Малий Маяк паралізувала сьогодні рух на Південному березі Криму, в багатокілометровому заторі стоять тисячі автомобілів.

Про це УНІАН по телефону повідомив пасажир однієї з машин, яка застрягла на дорозі Сімферополь-Ялта.

"Перекинувся бензовоз. Стоїмо у величезному заторі вже більш як 1,5 години", - сказав співбесідник агентства.

За даними кримських ЗМІ, водія машини доставлено до лікарні.

Обставини дорожньої аварії з`ясовуються.

Агентство не має в своєму розпорядженні коментарю МНС і ДАІ Криму, оскільки телефони прес-служб у суботу не відповідають.