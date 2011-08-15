У Донецькій області на залізниці затримано викрадачів рейок

У Донецькій області на залізниці затримано зловмисників, які викрали 31 рейку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МВС України на Донецькій залізниці.

У повідомленні наголошується, що до чергової частини лінійного відділу міліції на станції Микитівка надійшло телефонне повідомлення про те, що на одному з кілометрів Батмановської гілки група невідомих осіб здійснює крадіжку деталей верхньої частини колії. Працівники слідчо-оперативної групи, які оперативно прибули на місце події, затримали п`ятьох зловмисників, які вчинили крадіжку 31 рейки завдовжки два метри кожна. Речові докази правоохоронцями було вилучено.

За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка), яка передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.