Корпорація «Еталон» збільшила виробництво автобусів у 2,1 рази

ЗАТ «Бориспільський автозавод» і ЗАТ «Чернігівський автозавод», що входять до корпорації «Еталон», у січні-липні збільшили виробництво автобусів різних модифікацій у 2,1 рази порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 806 штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром», в яку входить корпорація «Еталон».

У повідомленні наголошується, що в січні-липні корпорація також збільшила виробництво вантажних автомобілів на 89,9% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 150 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році корпорація «Еталон» збільшила виробництво автобусів різних модифікацій у 3,5 рази порівняно з 2009 роком - до 1008 штук.

Довідка УНІАН. Корпорація «Еталон» (Київ) об'єднує 21 підприємство. До корпорації входять Бориспільський і Чернігівський автозаводи.

ЗАТ «Бориспільський автозавод» - одне з наймолодших українських підприємств у галузі проектування і виробництва автотранспортних засобів. Зареєстровано у квітні 2002 року. Бориспільський автозавод бере активну участь в реалізації державної програми «Шкільний автобус». На заводі освоєно виробництво двох моделей шкільних автобусів.

ЗАТ «Чернігівський автозавод» створено в серпні 2003 року. Виробничий процес охоплює заготівельний, кузовний, складальний, фарбувальний і ремонтно-випробувальний етапи.