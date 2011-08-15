«Єврокар» збільшив виробництво автомобілів на 83%

Виробник автомобілів марок VW Group - ЗАТ «Єврокар» (Закарпатська обл.) у січні-липні збільшив виробництво автомобілів різних марок на 82,9%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 5,738 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром», в яку входить «Єврокар».

У повідомленні наголошується, що у липні «Єврокар» збільшив виробництво автомобілів різних марок у 2,2 рази, порівняно з червнем 2010 року, до 973 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році «Єврокар» збільшив виробництво автомобілів різних марок у 2 рази, порівняно з 2009 роком, до 7,195 тис. штук.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Єврокар» (с. Соломоново Ужгородського району Закарпатської області) є виробником автомобілів марок Volkswagen Group в Україні.

З вересня 2004 року компанія веде будівництво другої черги виробничих потужностей, що дозволить збільшити щорічне виробництво автомобілів до 45 тис. штук в рік з одночасним поглибленням локалізації виробництва на території Україні.

Холдинг Volkswagen володіє марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley і деякими іншими.