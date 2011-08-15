На ПЗ за тиждень попередили 8 крадіжок майна

Працівники відомчої воєнізованої охорони Придніпровської залізниці з 8 по 14 серпня 2011 попередили 8 випадків розкрадання вантажів та майна залізниці на суму 1680 грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури Україні.

Згідно з повідомленням, під час скоєння правопорушень затримано 10 осіб.

Зокрема, 8 серпня ц.р. під час профілактичних заходів на станції Верхівцеве оперативна група стрілецької команди Верхівцеве затримала трьох непрацюючих громадян, які намагалися вкрасти 300 кг металобрухту. Зловмисники разом з украденим майном передані в лінійне відділення міліції на станції Верхівцеве. Сума збитків встановлюється.

Крім того, 10 серпня на станції Обвідна оперативна група стрілецької команди Дніпропетровськ затримала непрацюючого громадянина, який здійснив спробу викрасти 2 гальмівних рукави з вагонів на суму 400 грн. Правопорушник доставлений в лінійне відділення міліції на станції Дніпропетровськ.