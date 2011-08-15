«Антонов» представить на авіасалоні МАКС-2011 новий літак Ан-158

Державне підприємство «Антонов» презентує на Міжнародному авіакосмічному салоні МАКС-2011, який пройде з 16 по 21 серпня в підмосковному місті Жуковский (Росія), регіональний реактивний літак нового покоління Ан-158, призначений для перевезення 99 пасажирів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Антонов».

У повідомленні наголошується, що участь нового Ан-158 у попередніх авіаційних виставках в Лондоні та Парижі було дуже успішним. У ході цих авіасалонів ДП ​​«Антонов» і російська лізингова компанія ВАТ "Ільюшин Фінанс Ко." (ІФК) підписали тверді контракти на поставку в цілому 20 таких машин.

Підприємство відзначає, що якщо Ан-158, який цього року дебютує на Московському авіасалоні, готується до введення в експлуатацію, то його попередник - Ан-148 - вже освоїв внутрішні маршрути Росії та Україні, а також міжнародні повітряні траси. 10 таких машин працюють сьогодні в чотирьох авіакомпаніях: в українських «АероСвіт», «МАУ» і російських «Авіакомпанія «Росія», «Авіаційна компанія «Політ». Кількість перевезених на них пасажирів наближається до 550 000, місячний наліт на один літак досягає 294 годин.

«До цього часу замовлено і планується до поставки 272 літаки сімейства Ан-148 і Ан-158, 150 з них призначені для компаній з Росії та України. МАКС-2011 стане ще одним кроком у просуванні цих літаків на світовий ринок», - зазначається у повідомленні.

Також у повідомленні сказано, що виходячи з побажань замовника, «Антонов» та його партнери працюють над подальшим розвитком сімейства, зокрема, над варіантом підвищеного комфорту Ан-168 і транспортним літаком вантажопідйомністю близько 18 тонн Ан-178.

Програми «Антонов» будуть широко представлені на авіасалоні в Москві. Окрім Ан-158 партнери «Антонов» продемонструють: регіональний реактивний Ан-148, пасажирський турбогвинтовий Ан-140, важкий транспортний літак Ан-124-100 «Руслан». Подальший розвиток цих програм стане головною темою обговорення на переговорах на МАКС-2011.

Довідка УНІАН. ДП «Антонов» є правонаступником всіх прав та обов'язків ДП ​​«Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філій (філія «Серійний завод «Антонов» та філія «Антонов-Агро»).

АН-148 - регіональний реактивний літак нового покоління, призначений для перевезення 68-85 пасажирів на відстань 2-4,4 тис. км.

АН-158 призначений для перевезення 99 пасажирів на відстань 7 тис. км.