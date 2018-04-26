Якими вагонами українці поїдуть до Європи...

Ще за часів СРСР залізниці країни закуповували вагони європейського класу (вагони RIC) на трьох вагонобудівних заводах НДР. Всього після розпаду Радянського Союзу в Україні залишилося близько 100 таких вагонів. Про це УНІАН розповів голова наглядової ради Крюківського вагонобудівного заводу (Кременчуг. Полтавська область) Володимир Приходько. За його словами, тепер євровагони почали виробляти і в Україні - в Кременчуці.

- Ми випустили перших два євровагона. Один з них буде проходити випробування в Україні, а другий у Польщі, де буде «борознити» простори Європейського Союзу. Через кілька місяців ми отримаємо відповідні сертифікати і зможемо почати їх серійний випуск. Наші вагони в Європі можуть «літати» зі швидкістю 200 км/год., а українськими залізницями більше 160 км/год. поки не поїдеш, але вони готові до великих швидкостей. Розробка і виготовлення такого вагона - складне завдання, і складність проекту полягала в тому, що вагон повинен експлуатуватися на території СНД за діючими на колії 1520 мм інструкціями і вимогами, а також на колії 1435 мм за діючими там вимогами та іншими документами, які різні. Самостійна розробка цього проекту затяглася б на багато років, тому було прийнято рішення проводити спільну розробку з однією з європейських фірм, що має досвід роботи з подібними вагонами. Нашим партнером у цій роботі стала польська фірма АТ «PESA», з якою ми мали досвід спільних робіт протягом восьми років.

Спільними зусиллями, за допомогою провідних українських наукових колективів, таких як ДП «Український науково-дослідний інститут вагонобудування» і «Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Лазаряна», було розроблено технічне завдання, яке було погоджено усіма службами Укрзалізниці. При його розробці були враховані сучасні вимоги до вагонів такого класу.

- Тому з широких українських рейок на більш вузькі при перетині кордону європейський вагон переходить практично непомітно, пасажири нічого й не відчують - вагон трохи підняли, підкотили під нього новий візок - і справу зроблено! - Каже Володимир Приходько.

Він вважає, що новий євровагон - це прекрасний предмет експорту. Крюківські євровагони можна експортувати в країни Європи, Африки, в Іран на Близький Схід.

- Ми в цій справі випереджаємо Росію. Поки вони створюють такі вагони з «Сіменсом», ми їх вже випробовуємо, - каже Володимир Приходько і пропонує журналістам УНІАН поглянути на новинку.

У цеху пасажирського вагонобудування нас зустрічає наш екскурсовод по євровагонами - головний конструктор транспорту соціального призначення Крюківського вагонобудівного заводу Георгій Ігнатов. Він відразу починає ознайомлення із зовнішнім виглядом нового вагона.

- Ви бачите, що дах у нього не рівний, а напівкруглий. Так прийнято в Європі. Там дах так спеціально робиться під тунелі. Сам корпус вагона виконаний в габариті RIC. RIC розшифровується як «Reglamento Internazionale delle Carrozze» - міжнародна класифікація, яка передбачає, що спальні вагони можуть бути використані для пасажирських поїздів міжнародного сполучення в усіх країнах Європи та Азії на колії 1435 мм.

З метою збільшення терміну служби до 40 років обшивка металоконструкції корпусу вагона виконана з нержавіючої сталі, а силові елементи - шкворневі та поперечні балки, бокова обв`язка рами, буферні балки, стійки безпеки - виконані з низьколегованих конструкційних сталей, - каже Георгій Ігнатов.

Зайшовши до вагону, він розповідає, що внутрішнє планування вагона включає одинадцять пасажирських тримісних купе, службове відділення, купе відпочинку провідника, два туалети, один з яких має душову установку. Вагон має один робочий тамбур з притульно-зсувними бічними дверима, а також розсувні торцеві двері.

Окрім першого, десять пасажирських купе, завдяки розсувним перегородкам, можуть трансформуватися у п`ять шестимісних купе.

- Це вагон-трасформер. Купе може «потоваришувати» з сусіднім - між ними встановлена ​​перегородка, що зрушується «туди-сюди». Якщо її розсунути, то навпаки ви побачите трьох пасажирів, що сидять до вас обличчям. У кожному купе встановлені сидячі сидіння, а вночі вони трансформуються у нижню полицю. Всього в купе три полиці. Полиці розташовані одна над іншою, але лежати на третій не так страшно, як у звичних нам вагонах - вона знаходиться набагато нижче. Для того, щоб пасажир потрапив на другу або третю полиці можна скористатися вбудованими сходами.

У кожній полиці є спецпідкладка, яка використовується як подушка. Є сітка між полицями, щоб пасажир не впав з полиці. У кожному купе є шафа для одягу, розетки і телевізор. Також тут знаходиться умивальник з холодною і гарячою водою, - каже Георгій Ігнатов.

Він окремо розповідає про телевізор. Це цілий інформаційний блок. Сам монітор може бути захований і розкритий. На ньому демонструються фільми. Можна до монітора підключатися через WI-FI. Також можна підключати флешки. На екран можна виводити відстань до станції і час поїзда в дорозі, - відзначає конструктор.

Двері в купе не зсувні, а відкриваються. Біля дверей розташовані вимикачі світла, кнопка виклику провідника, стопкран та інфотабло, яке показує про вільні місця в купе.

Кожне вікно у вагоні зроблено як аварійний вихід, і над ним висить спецмолоточок для розбиття скла. На вікнах встановлені штори ролетного типу. Денні ролети - це сітка, а нічні - дуже щільні, щоб ліхтарі з вулиці не світили в обличчя пасажирам.

Саме освітлення коридору вагона здійснюється світлодіодами.

На слова журналіста УНІАН, що купе трохи затісне, та й сам коридор у вагоні затісний, мовляв, слов`янська душа тут відчує себе не зовсім затишно, і якщо тіло пасажира «вийшло з берегів», то боками воно буде всюди «чіплятися» за стінки, конструктор Ігнатов швидко парирує - все зроблено за євростандартами.

- Вагон також відповідає європейським пожежним вимогам. Матеріали тут важкогорючі, - сказав Георгій Ігнатов.

У вагоні встановлена ​​система забезпечення мікроклімату, до складу якої входить кліматична установка, що забезпечує роботу в режимі теплового насоса в перехідні періоди року (весна, осінь). Вентиляційна установка поєднана в одному модулі з кондиціонером. Система забезпечення мікроклімату працює в автоматичному і ручному режимах.

Вагон має два туалети, які розташовані в одній частині вагона.

- Перший туалет має особливість - тут для молодої мами, яка хоче переповити дитину, є спецстолик. Туалет, як бачите зручний для користувача. Це біотуалети. Нічого на полотно звідси не викидається.

Другий туалет має душову. Тут теж досить просторо. У туалетах є все: і дзеркало, і умивальник. Тут же на табло вказується відстань до станції. Є в туалеті й кнопка виклику провідника. Раптом пасажиру стане погано або він не зможе сам відкрити двері, то натисне кнопку і з`явиться провідник, - зазначив конструктор.

Окремо варто розповісти про купе провідника. У ньому встановлений монітор з відеоспостереженням того, що відбувається в тамбурі та коридорі вагона. Провідник може скористатися спецзв`язком з машиністом. Тут же є холодильник, мікрохвильовка, телевізор, умивальник і вся система життєзабезпечення вагону. Зокрема, у провідника є радіовузол, і по мікрофону він може повідомити пасажирам необхідну інформацію.

Георгій Ігнатов каже, що вагон розроблений для експлуатації на електрифікованих магістралях, згідно міжнародним вимогам UIC. Живлення обладнання вагона відбувається від локомотива, по міжвагонній високовольтній магістралі постійного або змінного струму через високовольтний статичний перетворювач.

Для експлуатації у суворих зимових кліматичних умовах СНД і північної Європи конструкторами в якості основного опалення використано електричне високовольтне опалення з водяним контуром. Живлення електронагрівачів котла опалення проводиться через високовольтний комутаційний ящик, що забезпечує автоматичну комутацію нагрівачів при різних живлячих напругах по UIC.

Серед мінусів євровагона журналісти УНІАН зазначили, що в купе мало місця для багажу.

- У Європі так не їздять. У них в складі поїзда завжди є багажний вагон. Там інша форма обслуговування пасажирів, - відповів конструктор.

На ще одну нашу причіпку, що при вході в вагон немає перил, він теж швидко дав відповідь, що поручні і не потрібні, адже там поїзд під`їжджає відразу до високої платформи.

Можна погодитися, що в Європі український вагон цілком приживеться. Що стосується України, то вагонобудівники впевнені, що часи, коли такі поїзди з`являться і на наших залізницях, не за горами. У наступному році «Укрзалізниця» розглядає можливість придбання 5 таких вагонів, і крюковчани розраховують на те, що саме їм дістанеться це замовлення. На яких напрямках вони будуть працювати, поки не відомо. Вартість таких вагонів не мала - близько 2 млн євро.

Олег Булашев (УНІАН)