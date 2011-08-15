Кременчуцький колісний завод почав випуск коліс для Mazda 3

«Кременчуцький колісний завод» (Кременчук, Полтавська обл.) почав випуск коліс для автомобіля Mazda 3.

Про це УНІАН повідомив представник підприємства.

За його словами, на підприємстві завершено підготовчі роботи та відпрацьовані технічні питання з освоєння і початку серійного виробництва нового виду коліс.

Плани з виробництва нової продукції на 2011 рік на підприємстві поки уточнюють.

У минулому році підприємство освоїло випуск 12 видів нових коліс.

Довідка УНІАН. ВАТ «Кременчуцький колісний завод» виробляє сталеві колеса для автомобілів і сільськогосподарської техніки. Основні споживачі продукції КрКЗ - країни СНД, Данія, Угорщина, Франція, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Болгарія, Австралія. Завод виробляє обіддя, колеса і деталі до них, всього - більше 150 модифікацій сталевих штампованих дисків для автомобілів.

Кременчуцький колісний завод у 2010 р. порівняно з 2009 р. збільшив виробництво на 41,3%, або на 631,98 тис. шт., - до 2 млн 160,5 тис. коліс.