Теплохід «Булгарія» затонув через невиконання вимог безпеки - Ространснагляд

Москва. Прогулянковий теплохід «Булгарія» затонув через невиконання судновласником і капітаном вимог безпеки і недисциплінованість екіпажу.

Про це йдеться в повідомленні Ространснагляду, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

«Комісія дійшла висновку, що причинами аварії стала сукупність наступних факторів: невиконання судновласником і капітаном судна вимог нормативних документів, що регламентують безпеку судноплавства при плануванні, підготовці та здійсненні рейсу, в ході якого не забезпечувалася безпека плавання судна, а також низька кваліфікація та недисциплінованість членів екіпажу судна», - йдеться в повідомленні відомства.

«Безпосередньою причиною затоплення судна стало істотне зниження його стійкості в штормових умовах в результаті попадання забортної води в приміщення судна через відкриті бортові ілюмінатори та утворення вільної поверхні води у відсіках нижче головної палуби, що призвело до виникнення значного крену судна на правий борт і подальшого затоплення судна внаслідок подальшого надходження великого об’єму забортної води в корпус судна з правого борту через головну палубу», - наголошується в повідомленні.

Також встановлено, що капітан «Булгарії», незважаючи на штормове попередження, не повідомив найближчого диспетчера про майбутній рейсі і прийняв рішення на перехід судна від причалу Болгари в Казань. При цьому підкреслюється, що згідно з правилами, перед виходом у водосховище на суднах внутрішнього водного плавання мають задраюватися всі ілюмінатори, у тому числі в пасажирських каютах. Проте екіпаж «Булгарії» проігнорував цю вимогу безпеки.

Як повідомляв УНІАН, двопалубний дизель-електрохід «Булгарія» побудований в 1955 році в Чехословаччині, затонув 10 липня під час грози на Куйбишевському водосховищі в Татарстані за три кілометри від берега. В результаті катастрофи загинули 122 людини.