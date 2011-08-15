ДЗ з початку року перевезла 185 пасажирів з обмеженими фізичними можливостями

Донецька залізниця з початку цього року перевезла спеціальними вагонами для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями 185 осіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці.

Як зазначають у повідомленні, серед найбільш популярних напрямків - Київ і Сімферополь, також користуються попитом Одеса, Феодосія та Львів.

За даними прес-служби, на ДЗ є три спеціалізованих вагони купейного типу, зокрема один вагон постійно курсує в складі поїзда № 342/341 сполученням Луганськ-Сімферополь, а два курсують за призначенням, згідно із замовленнями пасажирів-інвалідів.