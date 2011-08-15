ВОЛЯ запропонувала нові пакети «Інтернет-день»

Компанія ВОЛЯ доповнила лінійку пакетів єдиної послуги «ТВ + Інтернет» новою пропозицією - «Інтернет-день».

Про це повідомила УНІАН керівник відділу зв`язків із громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

Вибираючи такий пакет, київські абоненти телебачення від ВОЛІ можуть оплачувати безлімітний доступ в Інтернет тільки за той день, коли ним дійсно користуються.

Як зазначила А.СІГДА, таке рішення «є оптимальним для клієнтів, яким потрібен Інтернет не кожен день, а час від часу». Крім того, цей тариф підійде для користувачів бездротового Інтернету, які воліють не мати зобов`язань із щомісячними платежами, а платити тільки тоді, коли вони Інтернетом користуються, клієнтів, які бажають мати резервний канал зв`язку на високій швидкості і за мінімальну вартість, власників орендованих квартир та ін.

При цьому, проаналізувавши сьогоднішні запити інтернет-користувачів, компанія ВОЛЯ запропонувала в цьому пакеті безлімітний доступ на швидкості до 4 Мбіт/с, що дозволяє користуватися будь-якими сервісами і ресурсами мережі без яких-небудь обмежень.

А.СІГДА також повідомила, що компанія ВОЛЯ продовжує масштабну модернізацію київської телекомунікаційної мережі. Нагадаємо, що один із основних етапів був завершений в липні, що дозволило збільшити майже вдвічі швидкості у найбільш популярних пакетах і підвищити стабільність доступу до ресурсів Інтернету. Наступний етап буде завершено до кінця літа, і вже з вересня абонентам компанії запропонують нові вигідні швидкісні рішення.

Довідка УНІАН. Компанія ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. ВОЛЯ надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ в Інтернет, комп`ютерний та голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.