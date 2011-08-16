У Підмосков'ї розпочинається Міжнародний авіаційно-космічний салон МАКС-2011

Сьогодні в Підмосковному Жуковському починається робота ювілейного Міжнародного авіаційно-космічного салону МАКС-2011.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, під час авіасалону, який проходитиме з 16 по 21 серпня, будуть демонструватися останні новинки світового військового і цивільного авіапрому.

«Головною прем'єрою МАКС-2011, безсумнівно, стане найбільший пасажирський літак концерну Airbus А-380. Серед українських новинок буде літак Ан-158. Таким чином, цього року МАКС стане єдиною виставкою у світі, на якій можна буде побачити найбільші пасажирські й транспортні літаки», - йдеться в повідомленні організаторів.

Концерн Boeing представить далекомагістральний пасажирський лайнер Boeing-787 Dreamliner.

У сегменті бойової авіації буде вперше представлений російський винищувач п'ятого покоління ПАК ФА (Т-50).

У рамках МАКС-2011 пройде конференція «Впровадження в комерційну експлуатацію регіонального літака Ан-148», а також конференція, присвячена розробці легкого транспортного літака на базі Ан-140-100.

Також відвідувачів МАКС-2011 чекають виступи чотирьох російських пілотажних груп: «Російські Витязі», «Стрижі», «Соколи Росії» і «Русь», польоти літаків-демонстраторів США, Франції та Італії, а також польоти кращих льотчиків-випробувачів Росії на сучасних вітчизняних винищувачах і цивільних літаках.

За традицією статична стоянка відкриється експозицією Об'єднаної авіабудівної корпорації. Серед експонатів можна буде побачити російські багатоцільові винищувачі сучасні Су-35, МиГ-35, Су-30 МК2, а також цивільний - літак Сухий Суперджет-100.

Військово-повітряні сили РФ представлять повний спектр військових літаків і вертольотів на статичній стоянці: Ту-160, А-50, Ту-95, Су-27 СМ, МиГ-29СМТ, Су-24М, Су-25СМ, Су-34, МиГ-31Б, Як-130, вертольоти Ка-52, Ми-26, Ми-8 МТВ-5, Ми-28. Продемонструють широку лінійку військових і цивільних вертольотів і "Вертольоти Росії". Також плануються тематичні льотні покази: «Пошук і порятунок» за участю вертольотів Ка-226Т Ми-34С1; «Антитерор» за участю вертольотів Ка-52 Ми-28НЕ, Ми-8.

ВПС Франції продемонструють в льотній програмі винищувачі Рафаль, а ВПС Італії - єдиний транспортний літак у світі, що виконує фігури вищого пілотажу, - С-27.

Цього року знову, після 4-річної перерви, в Салоні візьмуть участь літаки військово-повітряних сил США. На статичній стоянці вперше буде представлений військово-транспортний літак С-5А Galaxy, штурмовики А-10 і літак-розвідник Р-3. А також відвідувачі Салону зможуть побачити транспортні літаки КС-135, винищувачі F-16, F-15 і бомбардувальник В-52.

Як повідомляв УНІАН, Державне підприємство «Антонов» представить на Міжнародному авіакосмічному салоні МАКС-2011 регіональний реактивний літак нового покоління Ан-158, призначений для перевезення 99 пасажирів.