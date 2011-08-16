«Укрзалізниця» збільшила перевезення вантажів на 8,7%

Залізничним транспортом України за січень-липень п.р. перевезено 263 млн 58 тис. тонн вантажів, що на 8,7% більше, ніж за відповідний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Як зазначається в повідомленні, у січні-липні обсяги експортних перевезень зросли на 9,1%, внутрішніх, - на 8,8% і транзитних - на 14,4%. Зокрема, у внутрішньому сполученні перевезено 142,3 млн тонн вантажів. Серед них переважали кам'яне вугілля - 53,3 млн тонн, залізна і марганцева руди - 23,4 млн тонн і мінбудматеріали - 21,8 млн тонн.

При цьому експортних вантажів перевезено 72,3 млн тонн. Основу експортного вантажопотоку склали залізна і марганцева руди - 19,6 млн тонн, мінбудматеріали - 14,8 млн тонн, чорні метали - 13 млн тонн, зерно і продукти помелу - 4,7, кам'яне вугілля - 4,3 млн тонн, нафта і нафтопродукти - 2,3 млн тонн.

За даними відомства, у транзитному сполученні перевезено 27,2 млн тонн. Основу транзиту становили нафта і нафтопродукти - 8,9 млн тонн, кам'яне вугілля - 5,2 млн тонн, руда залізна і марганцева 3,3 млн тонн, чорні метали - 2,2 млн тонн і хімікати - 1,8 млн тонн.

При імпортних перевезеннях основну частку вантажів склали кам'яне вугілля - 6,8 млн тонн, нафта і нафтопродукти - 2,2 млн тонн, залізна і марганцева руди - 1,9 млн тонн, і Мінбудматеріалів - 1,2 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2011 року залізницями України перевезено 224,5 млн тонн вантажів, що на 9,2% більше відповідного періоду минулого року. У першому кварталі 2011 року залізниці України перевезли 106,8 млн тонн вантажів, що на 11,8% більше, ніж за відповідний період минулого року. Протягом 2010 року залізниці України перевезли 432 млн 900 тис. тонн вантажів, що на 10,6% більше, ніж за 2009 рік.