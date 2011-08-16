Депо харківського «Міськелектротрансу» реорганізовано в окремі комунальні підприємства

Депо харківського комунального підприємства «Міськелектротранс» реорганізовано в окремі комунальні підприємства.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на директора Департаменту транспорту і зв'язку міськради Сергія ДУЛЬФАНА, сьогодні, 15 серпня, два тролейбусних і два трамвайних депо, створені на базі ХКП «Міськелектротранс» як комунальні підприємства, почали свою роботу.

Директор Департаменту повідомив, що нові підприємства зареєстровані в органах державного контролю та нагляду, а, отже, повністю легалізовані як самостійні суб'єкти господарювання.

За словами С. ДУЛЬФАНА, кожне депо з сьогоднішнього дня самостійно веде фінансово-господарську діяльність і розпоряджається коштами, які заробляє.

С. ДУЛЬФАН підкреслив, що міська влада, враховуючи, що перевезення пасажирів є соціально значущими для міста, буде підтримувати нові підприємства.

«Ми, як і раніше, будемо допомагати. Але кошти повинні спрямовуватися не на «проїдання», а на оновлення основних фондів», - сказав він.

Нагадаємо, що, у зв'язку з реформуванням ХКП «Міськелектротранс», рішеннями сесії Харківської міськради в місті створено п'ять комунальних підприємств - «Салтівське трамвайне депо», «Жовтневе трамвайне депо» «2-е тролейбусне депо», «3-тє тролейбусне депо» і «Горелектротранссервіс».