Заїзд на Дарницький міст у Києві буде перекрито 16-21 серпня - ПЗЗ

У Києві автомобільний рух з лівого берега на правий у бік моста Патона буде перекрито з 10 години ранку 16 серпня до 21 серпня ц.р. включно у зв'язку з продовженням будівельних робіт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Південно-Західної залізниці (ПЗЗ), що є замовником будівництва.

Згідно з повідомленням, на залізнично-автомобільному мостовому переході через Дніпро у Києві триває робота з будівництва автомобільного з'їзду з лівого берега на правий в бік Конча-Заспи.

«У зв'язку з будівельно-монтажними роботами через виїзд з лівого берега на правий в бік Конча-Заспи, для заїзду будівельної техніки, підвозу асфальту і укладання асфальтового покриття, заїзд з лівого берега на правий у бік моста Патона буде закритий з 10 години ранку 16 серпня по 21 серпня 2011 включно», - зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 р. було відкрито автомобільний рух по Дарницькому мосту через Дніпро з лівого на правий берег. 31 березня 2011 - відкрито автомобільний рух з правого на лівий берег. У травні також було відкрито автомобільний проїзд з правого берега на лівий, із заїздом з боку моста Патона. Для завершення будівництва залишилося відкрити ще один заїзд з лівого на правий берег - в напрямку Конча-Заспи.