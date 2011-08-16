Виробництво легкових авто в Україні зросло на 59,3%

Виробництво легкових автомобілів в Україні у січні-липні збільшилося на 59,3%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 54,4 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, виробництво автобусів в Україні у січні-липні збільшилося на 22,4%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 1647 штук, а виробництво вантажних автомобілів скоротилося на 43,4% - до 1688 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 14,6%, порівняно з 2009 роком, до 75,3 тис. штук. Виробництво автобусів в Україні у 2010 році збільшилося на 80,6%, порівняно з 2009 роком, до 2674 штук, а виробництво вантажних автомобілів збільшилося на 93,7% - до 4853 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО», Корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», Група компаній «АІС», Корпорація «Еталон» та ін.