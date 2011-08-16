Міноборони Росії має намір закупити 10 літаків Ан-124 «Руслан»

Міністерство оборони Росії має намір закупити 10 літаків Ан-124 «Руслан».

Про це сьогодні на прес-конференції в рамках авіасалону МАКС-2011 сказав президент «ОАК» Росії Михайло ПОГОСЯН, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у Російській Федерації.

«На сьогоднішній день обговорюється програма глибокої модернізації літаків Ан-124 і державною програмою озброєнь (РФ) передбачена закупівля 10 літаків Ан-124», - сказав М. ПОГОСЯН.

Він зазначив, що також є потенційний попит у розмірі 30-40 літаків такого класу з боку транспортних авіакомпаній.

«Для надважких літаків це попит достатньо великий», - сказав він.

За словами М. ПОГОСЯНА, на сьогоднішній день активно триває робота з ремонту та модернізації літаків Ан-124, які експлуатуються Міноборони РФ і авіакомпаніями.

Він також зазначив, що спільна робоча група з українськими партнерами продовжує роботу, яка повинна визначити напрями модернізації та етапність освоєння виробництва цих літаків.

За словами М. ПОГОСЯНА, переговори буде переведено у практичне русло після того, як буде визначено технічне обличчя літака, будуть уточнені інвестиції для реалізації цієї програми. Зокрема, буде визначено, яка частина інвестицій буде підприємств і держав, - додав він.

М. ПОГОСЯН зазначив, що подібна робота буде проведена і за проектом Ан-70.

«Робоча група спільно з колегами з «Антонова» повинна уточнити графіки поставки літаків в Міноборони, погодити графіки передачі нам документації, провести технологічне відпрацювання конструкції літака, провести оцінку вартості його серійного виробництва. Після того, як ця робота буде виконана, треба буде визначити джерела інвестицій і приступити до реалізації цієї програми», - сказав він.

За словами М. ПОГОСЯНА, в цілому держпрограма переозброєння російської армії передбачає закупівлю більше 100 транспортних літаків, а з урахуванням попиту цивільних авіакомпаній, можна говорити про попит, що перевищує 150 транспортних літаків.

Довідка УНІАН. ДП «Антонов» є правонаступником всіх прав та обов'язків ДП ​​«Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філій (філія «Серійний завод «Антонов» та філія «Антонов-Агро»).

Російсько-український транспортний літак "Руслан" - найбільший серійний транспортний літак у світі. Літаки будували в Ульяновську і Києві. У 2004 році виробництво було припинено.