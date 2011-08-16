У ДП «Антонов» вважають передчасною заяву росіян щодо літака «Сухий СуперДжет 100»

У ДП «Антонов» вважають передчасною заяву щодо більшої ринкової привабливості «Сухого СуперДжет» порівняно з літаком Ан-148.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав сьогодні в ході авіасалону МАКС-2011 президент - генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА.

«Я про таку заяву пана ПОГОСЯН не чув, я не вважаю, що це так. Це покаже життя і реальна експлуатація», - сказав Д. КІВА.

Він підкреслив, що літаки Ан-148, які експлуатує авіакомпанія «Росія» показали високу ефективність, і наліт на кожен літак сягає 300 годин на місяць. За його словами, зараз літак виходить на 400 годин, - додав він.

«Наш літак має такі можливості», - сказав Д. КІВА.

Він підкреслив, що Ан-148 має масу переваг - може сідати на будь-яких аеродромах, літати в умовах відсутності видимості, чого не може зробити Сухий СуперДжет.

При цьому Д. КІВА вважає, що в рамках «ОАК» можна безпроблемно випускати як Ан-148 так і Сухий Суперджет.

«З моєї точки зору, це різні моделі. Ан-148 менший за кількістю пасажирів. Я бажаю успіху Сухому СуперДжету - знаю, як важко створювати літаки. Далі життя і ринок покажуть», - сказав він.

У теж час, Д. КІВА стурбований зниженням темпів виробництва Ан-148 на Воронезькому авіазаводі.

«Мене це теж бентежить тому, що відомо, що перші літаки не завжди відразу виправдані за собівартістю - вони завжди дорожче, тому що це майже ручна робота. Але при випуску великої партії вийде, що ця продукція прибуткова», - сказав президент «Антонова».

«Мене це (незначна кількість випущених літаків Ан-148 у Воронежі) бентежить, але наші партнери говорять, що далі планують нарощувати темпи випуску» - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня в ході Петербурзького міжнародного економічного форуму президент «Об'єднаної авіабудівної корпорації» («ОАК») Михайло ПОГОСЯН висловив думку, що літак Sukhoi Superjet 100 має більші ринкові перспективи, ніж українсько-російський Ан-148.

Коментуючи цю заяву, заступник генерального конструктора ДП «Антонов» Олег БОГДАНОВ відзначив, що вважає некоректними такі висловлювання М. ПОГОСЯНА.

«Вже зараз наших літаків Ан-148 експлуатується в авіакомпаніях 10 одиниць, а у них літає тільки один літак у Вірменії», - підкреслив він.

Довідка УНІАН. Sukhoi Superjet 100 - російський близькомагістральний пасажирський літак, розроблений компанією «Цивільні літаки Сухого» спільно з рядом зарубіжних компаній. Прямі конкуренти Superjet 100 - літаки Embraer серії E-Jet, Bombardier CRJ серії, ARJ21, Ан-148 (Ан-158 ), Ту-334, Mitsubishi Regional Jet.

Ан-148 - сімейство літаків, призначених для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних лініях. Розробником літака є Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. Антонова. Серійне виробництво модифікації Ан-148-100 в Росії здійснюється за ліцензією на ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» з 2009 року.